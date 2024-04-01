Мир 01 апреля 2024, 06:19 Армения провозгласила США и Евросоюз основными союзниками Глава МИД Мирзоян назвал США и ЕС главными партнерами Армении Unsplash

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Армения решила развивать демократию и сблизилась с Западом. Основными партнерами в этом направлении министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в интервью TN назвал США и Евросоюз.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский Союз являются основными партнерами», — сказал он во время визита в Аргентину.

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Арарат Мирзоян заявил, что с отправкой гражданской миссии Евросоюза ситуация на границе значительно улучшилась, ее присутствие способствовало миру в регионе. Он сказал, что российские представители прибыли в 2020 году, но это не помогло избежать новых нападений.

Азербайджан, по сведениям министра, запланировал новую военную кампанию против Армении. Арарат Мирзоян заявил, что республики все еще не ратифицировали мирное соглашение из-за разногласий вокруг признания взаимной территориальной целостности и демилитаризации границ.

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика всегда стремилась в Евросоюз. Он призвал провести реформы для получения статуса кандидата в члены этого объединения.