Мир 19 декабря 2022, 10:57 Армения провела заседание Совбеза по вопросам внешней и внутренней безопасности страны Премьер Армении Пашинян созвал заседание Совбеза по ситуации с вызовами безопасности РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание Совета безопасности республики. Его участники обсудили вопросы, которые касаются внешней и внутренней безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте армянского кабмина.

В сообщении подчеркнули, что предметом обсуждения на заседании также стали вызовы безопасности и пути их решения. На опубликованных фотографиях с заседания Совбеза нет начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Оника Гаспаряна, который ранее выступил с требованием отставки премьера и правительства. Пашинян назвал заявление Гаспаряна попыткой военного переворота и заявил о намерении его уволить.

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В понедельник, 12 декабря, президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе. Ранее Азербайджан потребовал у России дать доступ к месторождениям в Карабахе.

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