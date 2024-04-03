Мир 03 апреля 2024, 18:14 Армения продала свой народ — МИД России Захарова: власти Армении продают свой народ ради эфемерных бонусов от США и ЕС РИА «Новости»

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Власти Армении, разрывая связи с Россией, предают интересы своего народа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — заявила Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что своими действиями армянские власти «продают свой народ». Их преклонение перед Евросоюзом удивило Захарову. Она сравнила происходящее с обменом зеркальца на алмаз.

Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией. Однако это обернется серьезным проблемам для самой республики. Армянский депутат Арегназ Манукян выступила против разворота внешнеполитических ориентиров страны. Она напомнила, что Россия — важный стратегический союзник, а Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр.