Мир 19 апреля 2023, 03:03 Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же в ответ — Пашинян Премьер Пашинян: Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же РИА «Новости»

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Армения готова «полноценно признать» территориальную целостность Азербайджана и ждет такого же ответа от Баку. Об этом в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его процитировал ТАСС.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», — отметил Пашинян.

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По словам премьера, мирный договор между двумя странами возможен, если Армения и Азербайджан «четко и недвусмысленно» признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять другой стороне территориальных требований.

Власти Азербайджана и Армении при посредничестве России, США и Евросоюза в 2022 году приступили к обсуждению будущего мирного договора.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от армян, проживающих в Нагорном Карабахе принять гражданство Азербайджана или покинуть территорию.