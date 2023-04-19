19 апреля 2023, 03:03
Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же в ответ — Пашинян
Премьер Пашинян: Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же
Армения готова «полноценно признать» территориальную целостность Азербайджана и ждет такого же ответа от Баку. Об этом в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его процитировал ТАСС.
«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», — отметил Пашинян.
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По словам премьера, мирный договор между двумя странами возможен, если Армения и Азербайджан «четко и недвусмысленно» признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять другой стороне территориальных требований.
Власти Азербайджана и Армении при посредничестве России, США и Евросоюза в 2022 году приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от армян, проживающих в Нагорном Карабахе принять гражданство Азербайджана или покинуть территорию.
Армения
Конфликт Азербайджана и Армении
Нагорный Карабах
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