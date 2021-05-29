Армения приняла предложение Росси по ситуации на границе

Россия предложила создать трехстороннюю комиссию для решения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения считает такую инициативу приемлемой, заявил исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян.

«Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении. Армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам 19 мая», — привело слова Григоряна агентство Арменпресс.

Исполняющий обязанности премьера пояснил, что вопрос об уточнении линии границы может быть поднят только, если военные Азербайджана уйдут с армянской территории. Также Григорян добавил, что Армения подчеркнула важность возвращения военнопленных.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что власти республики поддерживают предложение России о создании комиссии. По его словам, азербайджанская сторона готова в конструктивном ключе решать вопрос о проведении линий границы с Арменией. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщал о готовности начать отвод войск от границ с Азербайджаном.