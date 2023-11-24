Мир 24 ноября 2023, 18:06 Армения предложила России сократить долг за непоставленное оружие Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие РИА «Новости»

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Россия может рассчитаться с Арменией за якобы непоставленное оружие списанием части долга республики. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его слова привело издание Armenpress.

«Вычет из долга Армении Российской Федерации может стать одним из вариантов выхода из ситуации. Но он далеко не единственный», — сказал Пашинян.

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Премьер-министр республики подчеркнул, что сейчас идет обсуждение различных вариантов разрешения этого вопроса.

«Мы готовы продолжать консультации, тем более что Россия в настоящее время сама нуждается в вооружениях. Надеюсь, что диалог приведет нас к конкретным результатам», — добавил он.

Ранее Пашинян обвинил Россию в том, что страна якобы не поставила Армении уже оплаченное оружие.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выражал надежду, армянская сторона не станет радикально менять вектор своей внешней политики.