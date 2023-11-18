Мир 18 ноября 2023, 15:09 Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех» Пашинян сообщил, что Армения призвала Азербайджан к обмену пленными РИА «Новости»

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Армения предложила Азербайджану решить вопрос с пленными и устроить обмен по принципу «всех на всех». Об этом рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных», — заявил он.

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По словам Пашиняна, сейчас действия Азербайджана выглядят как подготовка к новым военным действиям. Он добавил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой концепции «Западного Азербайджана».

Ранее Армения и Азербайджан смогли договориться о базовых принципах мирного соглашения. Однако, как признал Пашинян, страны часто не понимают друг друга, и многолетний конфликт — одна из причин.