Армения пожаловалась на Азербайджан в Международный суд | 360°

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Армения пожаловалась на Азербайджан в Международный суд

Пресс-секретарь Армении Самвелян: страна подала жалобу на Азербайджан в Международный суд

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Армения обратилась в Международный суд (International Court of Justice) с жалобой на Азербайджан. Об этом сообщило госагентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

«Армения подала заявление в Международный суд на основании военных преступлений со стороны Азербайджана», — подчеркнула Самвелян.

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Она уточнила, что страна отправила письмо, но официально его опубликуют только к 19 сентября.

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В ночь на 13 сентября Минобороны Армении заявило о том, что Азербайджан начал обстреливать территорию страны с использованием артиллерии и беспилотников. Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в начале вооруженных провокаций против азербайджанских военных, сообщило ИА Nation News.

Конфликт Азербайджана и Армении

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