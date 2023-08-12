Мир 12 августа 2023, 10:30 Армения попросила ООН провести экстренное заседание по ситуации в Карабахе МИД Армении: Ереван попросил ООН провести заседание Совбеза по Карабаху РИА «Новости»

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Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

«Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха», — передали в министерстве.

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Гуманитарная помощь, которая предназначается для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе. Дело в том, что ее транспортировке препятствует Азербайджан, заявлял ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян. Люди остались без продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Россия призвала власти Азербайджана разблокировать движение Лачинскому коридору в полном объеме. Более 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе попытались перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства в Ереване, писал RT. Они требовали вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Они обсудили вопросы обеспечения свободного транспортного сообщения по коридору, а также отметили, что важно соблюдать договоренности, заключенные в 2020–2022 годах между Россией, Азербайджаном и Арменией.