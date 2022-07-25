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    25 июля 2022, 11:02

    Армения получит €7,7 млн на поддержку процесса проведения реформ

    Оксана Лавнюженко

    Евросоюз планирует оказать поддержку Армении в проведении реформ и направить в страну 7,7 миллиона евро. Об этом написал RT со ссылкой на генеральный директорат Еврокомиссии, который подготовил этот документ.

    «Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — подчеркивается в документе.

    Проект также будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации Евросоюза в Армении. Программа рассчитана на ближайшие четыре года.