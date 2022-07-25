Армения получит €7,7 млн на поддержку процесса проведения реформ

Евросоюз планирует оказать поддержку Армении в проведении реформ и направить в страну 7,7 миллиона евро. Об этом написал RT со ссылкой на генеральный директорат Еврокомиссии, который подготовил этот документ.

«Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — подчеркивается в документе.

Проект также будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации Евросоюза в Армении. Программа рассчитана на ближайшие четыре года.