Армения получила фактические доказательства участия Турции в боях в Карабахе

Найдены фактические доказательства участия Турции в военных действиях в Карабахе. Об этом заявила генеральная прокуратура Армении.

«Генпрокуратура Армении <...> получила фактические доказательства о том, что начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев снова заговорил о решении конфликта в Карабахе дипломатическим путем. Он сказал, что Баку готов прекратить огонь, если Армения также остановит военные действия. А признание прав обоих государств должно быть на основании «логичной базы, в рамках территориальной целостности Азербайджана». Также президент Азербайджана выступил против расширения конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября. С тех пор там идут боевые действия, есть погибшие с обеих сторон, а также среди представителей других стран.