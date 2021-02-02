Армения подала в Европейский суд по правам человека на Азербайджан

Армянское правительство подало иск в ЕСПЧ против Азербайджана. Ереван обвинил Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и позже.

«Правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика — прим. ред.) и Армении», — сообщил офис представителя Армении в ЕСПЧ. Его процитировал ТАСС.

Речь идет об применении пыток, бесчеловечном обращении, нарушении права на неприкосновенность, собственность, образование, частную и семейную жизнь.

Кабмин Армении во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году направил несколько исков в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и Турции. Ереван обвинил эти страны в совершении действий, нанесших большой вред Армении и ее народу.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в 27 сентября 2020 года. Каждая из сторон заявила, что именно ей принадлежит территория Нагорного Карабаха. Военные действия удалось прекратить только в начале ноября. Ереван, Баку и Москва подписали трехстороннее соглашение об урегулировании ситуации. Одним из пунктов договора была передача друг другу тел погибших. В конце января 2021 года стало известно, что Азербайджан передал Армении тела еще 31 погибшего.