Армения перестала импортировать турецкие товары

В Армении вступил в силу запрет на импорт ряда турецких товаров. Решение было принято в октябре 2020 года в ответ на поддержку Турцией Азербайджана во время последней войны в Карабахе.

Запрет действует с 1 января 2021 года в течение шести месяцев.

«После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством», — прогнозировали в армянском Минэкономики.

Запрет не коснется товаров промежуточного потребления или используемых для организации производства в Армении, уточнил «Интерфакс».

В 2019 году в Армению из Турции было поставлено товаров на 268 миллионов долларов. В основном это была одежда (69,4 миллиона долларов), цитрусовые (10,3 миллиона), отопительные системы (35,3 миллиона), нефтепродукты (24,3 миллиона), химические товары (23,6 миллиона), цветные металлы (21,6 миллиона).

Последний конфликт в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября до 10 ноября 2020 года. В результате Азербайджан отвоевал значительную часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Во время конфликта азербайджанские военные широко применяли турецкие боевые беспилотники,