Армения передала Азербайджану минные карты в обмен на 15 граждан

Баку передал Еревану 15 армянских граждан в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. Эти территории прилегают к Нагорному Карабаху. Обмен прошел по инициативе России.

Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МИД республики. В ведомстве уточнили, что 3 июля по инициативе России Армения передала Азербайджану карты, на которых отмечены порядка 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Все они расположены в Физулинском и Зангиланском районах.

«В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек», — сказано в сообщении.

Азербайджан поблагодарил командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустама Мурадова, который сыграл роль посредника при получении минных карт. В МИД подчеркнули, что они позволят спасти жизни десятков тысяч людей, в том числе саперов.

Кроме того, это даст возможность ускорить реализацию проектов строительства и реконструкции на освобожденных территориях, о которых заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.