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    16 октября 2020, 15:56

    Армения ответила на сообщения о ракетном ударе по Нахичевани

    Борис Ломакин

    В Министерстве обороны Армении назвали ложью сообщения, что военные страны совершили ракетный удар по азербайджанскому городу Нахичевань.
    Армения ответила на сообщения о ракетном ударе по Нахичевани

    Опровержение по ракетному удару по Нахичевани дала представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Она заявила, что никаких снарядов не пускали, а сообщение Баку — ложь и провокация конфликта, говорится в ее посте на странице в Facebook.

    Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта

    Шушан Степанян.

    О якобы ударе Армении по азербайджанской Нахичевани сообщили в военном ведомстве Азербайджана, напомнил сайт «Газета.ru». Кроме того, Баку сообщил, что Армения продолжает обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов, передает РИА ФАН.

    Говоря о расширении географии конфликта Степанян, вероятно, имела ввиду надежды Баку реализовать Карсский договор, подписанный в 1921 году. Согласно документу, Россия и Турция оставляют за собой право ввести войска в случае военного вторжения других государств в Аджарию и Нахичевань — автономии в Грузии и Азербайджане.