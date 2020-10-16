Армения ответила на сообщения о ракетном ударе по Нахичевани
Опровержение по ракетному удару по Нахичевани дала представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Она заявила, что никаких снарядов не пускали, а сообщение Баку — ложь и провокация конфликта, говорится в ее посте на странице в Facebook.
Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликтаШушан Степанян.
О якобы ударе Армении по азербайджанской Нахичевани сообщили в военном ведомстве Азербайджана, напомнил сайт «Газета.ru». Кроме того, Баку сообщил, что Армения продолжает обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов, передает РИА ФАН.
Говоря о расширении географии конфликта Степанян, вероятно, имела ввиду надежды Баку реализовать Карсский договор, подписанный в 1921 году. Согласно документу, Россия и Турция оставляют за собой право ввести войска в случае военного вторжения других государств в Аджарию и Нахичевань — автономии в Грузии и Азербайджане.