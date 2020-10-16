Армения ответила на сообщения о ракетном ударе по Нахичевани

В Министерстве обороны Армении назвали ложью сообщения, что военные страны совершили ракетный удар по азербайджанскому городу Нахичевань.

Опровержение по ракетному удару по Нахичевани дала представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Она заявила, что никаких снарядов не пускали, а сообщение Баку — ложь и провокация конфликта, говорится в ее посте на странице в Facebook.

Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта Шушан Степанян.

О якобы ударе Армении по азербайджанской Нахичевани сообщили в военном ведомстве Азербайджана, напомнил сайт «Газета.ru». Кроме того, Баку сообщил, что Армения продолжает обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов, передает РИА ФАН.

Говоря о расширении географии конфликта Степанян, вероятно, имела ввиду надежды Баку реализовать Карсский договор, подписанный в 1921 году. Согласно документу, Россия и Турция оставляют за собой право ввести войска в случае военного вторжения других государств в Аджарию и Нахичевань — автономии в Грузии и Азербайджане.