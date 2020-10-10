Армения оценила роль Путина в решении карабахского конфликта

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян высоко оценил роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта. Он также выразил надежду, что после 12:00 ситуация начнет восстанавливаться.

Об этом глава МИД рассказал в интервью общественному телевидению страны.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он (Владимир Путин — прим. ред.) приложил личные усилия, как и другие [лидеры стран]. Но мы собрались [в Москве], чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом РФ с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», — сообщил Мнацаканян.

Он также отметил, что для Армении важно обеспечить безопасность соотечественников, проживающих в Нагорном Карабахе. Кроме того, особое значение для них имеет «признание их прав на самоопределение и реализация этого права».

Накануне между главами МИД России, Армении и Азербайджана состоялись десятичасовые переговоры. В результате было опубликовано заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. По данным документа, в субботу в 12:00 на территории региона должен прекратиться огонь. Другие конкретные параметры режима прекращения военных действий будут согласовываться дополнительно.