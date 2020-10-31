Армения отметила снижение ожесточенности боев в Карабахе

«Война немного утратила свою ожесточенность, но все еще во время столкновений используются артиллерия, воздушные силы. Мало применяется бронетехники, так как наши артиллеристы и противотанковые подразделения сразу уничтожают любые цели», — сказал Ованнисян.

Утром 30 октября азербайджанская пехота попыталась атаковать передовые позиции НКР на севере, добавил представитель министерства. Однако, по его словам, она была отброшена назад.

Военный отметил, что также была отражена аналогичная попытка прорвать армянскую оборону на центральном направлении по линии «Мартуни-Чартар».

Ранее Баку и Ереван на встрече в Женеве договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в зоне нагорнокарабахского конфликта. Также стороны пообещали активно взаимодействовать в вопросе поиска и возврата тел погибших во время конфликта.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории НКР обострился 27 сентября. С обеих сторон есть погибшие мирные жители. Стороны уже несколько раз договаривались о прекращении боевых действий, но нарушали соглашение.