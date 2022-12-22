Мир 22 декабря 2022, 15:48 Армения отказалась от встречи по мирному договору МИД России: Армения отказалась от участия во встрече по мирному договору 23 декабря РИА «Новости»

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Главы МИД России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря и обсудить подготовку мирного договора. Однако Ереван отказался от участия, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора», — отметили в министерстве.

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В четверг, 22 декабря, прошел телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев после перекрытия Лачинского коридора, а также разногласия сторон по разработке рудных месторождений в регионе.

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Лавров указал на важность соблюдения трехстороннего договора об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по коридору.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении своей миссии. Он отметил, кризис в Лачинском коридоре не разрешился, а из-за незаконной блокады азербайджанской стороной гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.