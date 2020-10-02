Армения отчиталась о пяти сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха в пятницу, 2 октября, сбили пять самолетов и три вертолета ВВС Азербайджана на линии соприкосновения. Утром азербайджанская армия уже лишилась одного самолета и беспилотника.

«Сегодня, в районе 16:00 (15:00 по московскому времени), силы ПВО Армии обороны Карабаха уничтожили пять самолетов и три вертолета ВС противника», — написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он не раскрыл, какую конкретно технику потеряли азербайджанские военные.

Утром 2 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о сбитых азербайджанских самолете и беспилотнике.

В эту пятницу по столице Нагорного Карабаха Степанакерту нанесли артиллерийский удар. В городе разорвалось как минимум два снаряда. Ереван обвинил в атаке Баку. В городе есть раненые.

Боевые действия продолжаются на линии соприкосновения уже шестой день. В МИД Армении заявили, что Ереван готов к мирным переговорам по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что для армянского премьера Никола Пашиняна переговоры с участием влиятельных мировых держав — это единственный способ восстановить мир в непризнанной республике и не лишиться поддержки людей.