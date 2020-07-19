Армения опровергла сведения о подготовке атак на нефтегазовые объекты Азербайджана

«Технически вооруженные силы Армении давно могли это сделать, но у нас не было и нет таких планов. Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности», — прокомментировал он.

Ереван может лучше обеспечить их безопасность, чем кто-либо в регионе, добавил Ованнисян.

По его словам, это «ложный тезис, выдвигаемый Баку».

Ранее власти Еревана рассказали о взгляде Азербайджана на дислокацию ВС Армении. В Баку считают, что эти действия направлены на разрушение и вывод из строя международной энергетической инфраструктуры, проходящей через Азербайджан. В Ереване полагают, что таким образом Ереван хочет предстать их в качестве глобальной угрозы.

Армения призвала Азербайджан к мирным переговорам.

Боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. В месте обстрелов расположены боевые посты. По информации Баку, погибли 12 военных, включая генерала. Ереван доложил о гибели четырех военных, ранениях 10 солдат и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Полномасштабной войны между двумя странами не будет, Россия посадит их за стол переговоров. РФ будет добиваться мира в конфликте Армении и Азербайджана, поскольку исторически несет ответственность за народы Закавказья.