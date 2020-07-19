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    19 июля 2020, 18:57

    Армения опровергла сведения о подготовке атак на нефтегазовые объекты Азербайджана

    Алена Макаренко

    Армения не планирует наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Об этом заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян, его процитировало РИА «Новости».
    Армения опровергла сведения о подготовке атак на нефтегазовые объекты Азербайджана

    «Технически вооруженные силы Армении давно могли это сделать, но у нас не было и нет таких планов. Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности», — прокомментировал он.

    Ереван может лучше обеспечить их безопасность, чем кто-либо в регионе, добавил Ованнисян.

    По его словам, это «ложный тезис, выдвигаемый Баку».

    Ранее власти Еревана рассказали о взгляде Азербайджана на дислокацию ВС Армении. В Баку считают, что эти действия направлены на разрушение и вывод из строя международной энергетической инфраструктуры, проходящей через Азербайджан. В Ереване полагают, что таким образом Ереван хочет предстать их в качестве глобальной угрозы.

    Армения призвала Азербайджан к мирным переговорам.

    Боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. В месте обстрелов расположены боевые посты. По информации Баку, погибли 12 военных, включая генерала. Ереван доложил о гибели четырех военных, ранениях 10 солдат и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

    Полномасштабной войны между двумя странами не будет, Россия посадит их за стол переговоров. РФ будет добиваться мира в конфликте Армении и Азербайджана, поскольку исторически несет ответственность за народы Закавказья.