Армения опровергла сообщение о нарушении границы армией Азербайджана
«Границу Армении [азербайджанские военные] не пересекали. <…> Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», — приводит РИА «Новости» слова Хачатряна.
Ранее депутат парламента от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что работники рудника на границе с отошедшим под контроль Баку Кельбаджарским районом рассказали об эвакуации из-за появления азербайджанских военных.
Золото на этом руднике добывает российская компания GeoProMining Gold. Эту территорию огородили и установили КПП. После переговоров с азербайджанскими военными работники ушли оттуда. Сейчас в этом месте военные России, Армении и Азербайджана проводят демаркацию границы.
Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась.