Армения опровергла сообщение о нарушении границы армией Азербайджана

Первый заместитель начальника генерального штаба ВС Армении Тиран Хачатрян опроверг сообщение о том, что азербайджанские военные нарушили границу в районе Сотского золотоносного месторождения. Работники рудника ушли с охраняемой территории.

«Границу Армении [азербайджанские военные] не пересекали. <…> Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», — приводит РИА «Новости» слова Хачатряна.

Ранее депутат парламента от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что работники рудника на границе с отошедшим под контроль Баку Кельбаджарским районом рассказали об эвакуации из-за появления азербайджанских военных.

Золото на этом руднике добывает российская компания GeoProMining Gold. Эту территорию огородили и установили КПП. После переговоров с азербайджанскими военными работники ушли оттуда. Сейчас в этом месте военные России, Армении и Азербайджана проводят демаркацию границы.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась.