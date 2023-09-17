Мир 17 сентября 2023, 09:53 Армения опровергла наличие своей армии на территории Нагорного Карабаха МИД Армении отверг обвинения в наличии войск на территории Нагорного Карабаха Аппарат Президента Республики Армения

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У Армении нет войск на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

Дипломат ответил на обвинения в том, что республика якобы разместила собственные войска на территории спорного региона.

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«В Баку знают, что у Нагорного Карабаха есть армия обороны, что является минимальной гарантией их безопасности, пусть обсуждают этот вопрос в рамках диалога Степанакерт — Баку. У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе», — подчеркнул Марукян.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 16 сентября их позиции на границе обстреляли со стороны Армении.

По данным ведомства, по азербайджанским позициям в районе населенных пунктов Эйривенг и Галакенд Гедабейского района стреляли со стороны армянских поселений Джил Чемберекского района и Дере Басаркечярского района.