Армения опровергла данные об обстреле города Гянджи

Министерство обороны Армении опровергло информацию об обстреле азербайджанского города Гянджи. Там при попадании ракеты в жилой дом погибли пять человек.

«Это дезинформация», — заявила РИА «Новости» пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее МЧС и генпрокуратура Азербайджана сообщили о гибели пяти человека при обрушении жилого дома в городе Гянджи. По данным ведомств, в него попала вражеская ракета. При этом пострадали 28 человек.

Также Азербайджан заявил, что со стороны Еревана идет обстрел города Мингячевир, где расположена крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе. Населенный пункт находится примерно в ста километрах от линии фронта. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Азербайджана.

Сейчас на территории Нагорного Карабаха официально действует временное перемирие, во время которого стороны договорились обменяться пленными и телами погибших. Однако уже через пару минут после вступления договора в силу Армения и Азербайджан продолжили военные действия. Они продолжаются до сих пор.