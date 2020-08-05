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    05 августа 2020, 16:40

    Армения ограничила вещание иностранных каналов

    Мария Шагиахметова

    По указу подписанному президентом Армении Арменом Саркисяном, иностранное телевещание, в том числе российское, будет ограничено в общественном мультиплексе. Соответствующий документ глава страны подписал 5 августа, сообщает РИА «Новости».
    Армения ограничила вещание иностранных каналов

    «Президент Армении подписал сегодня закон „Об аудиовизуальных медиа“», — говорится в сообщении от пресс-службы армянского лидера, которое есть в распоряжении агентства. Парламент страны принял закон во втором чтении 16 июля. В нем есть положение о том, что зарубежные программы без лицензии могут транслироваться в мультиплексе только на основании межгосударственного договора.

    Закон вступит в силу через день с момента официальной публикации. При этом Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян рассказал агентству, что на данным момент лицензированные зарубежные телеканалы будут работать до 20 января 2021 года. И если за это время будут заключены межгосударственные договоры, то каналы продолжат вещание без перебоев.

    Ранее между Арменией и Азербайджаном возобновился вооруженный конфликт на границе двух стран. Российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России обстановку на границе конфликтующих стран.

    Новости SMI.FM