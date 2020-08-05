Армения ограничила вещание иностранных каналов

«Президент Армении подписал сегодня закон „Об аудиовизуальных медиа“», — говорится в сообщении от пресс-службы армянского лидера, которое есть в распоряжении агентства. Парламент страны принял закон во втором чтении 16 июля. В нем есть положение о том, что зарубежные программы без лицензии могут транслироваться в мультиплексе только на основании межгосударственного договора.

Закон вступит в силу через день с момента официальной публикации. При этом Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян рассказал агентству, что на данным момент лицензированные зарубежные телеканалы будут работать до 20 января 2021 года. И если за это время будут заключены межгосударственные договоры, то каналы продолжат вещание без перебоев.

Ранее между Арменией и Азербайджаном возобновился вооруженный конфликт на границе двух стран. Российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России обстановку на границе конфликтующих стран.