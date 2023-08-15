Мир 15 августа 2023, 15:26 Армения обвинила ВС Азербайджана в обстреле наблюдателей из ЕС Минобороны Армении: ВС Азербайджана обстреляли автомобиль наблюдателей из ЕС Аппарат Президента Республики Армения

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Военные Азербайджана обстреляли миссию наблюдателей из ЕС во время патрулирования территории в районе села Верин Шоржа. Об этом заявило Минобороны Армении.

По данным ведомства, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС 15 августа около 12:20. В результате никто не пострадал.

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Миссия ЕС опровергла эти данные, отметил РБК. Заявление появилось в Twitter организации.

Минобороны Азербайджана сообщило, что информация армянской стороны не соответствует действительности.

Днем ранее, 14 августа, Азербайджан выступил с обвинением в адрес военных Армении, уличив их в провокации.

По данным Минобороны страны, армянские военнослужащие пытались провести инженерные работы перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Моллабайрамлы в Кяльбаджарском районе.

«С целью немедленного прекращения проводимых работ <…> были приняты неотложные меры», — добавили в ведомстве.

Минобороны Армении в ответ заявило, что при обстреле в районе Верин Шоджа пострадал один военнослужащий. Мужчина находится в тяжелом состоянии.