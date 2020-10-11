Армения обвинила Израиль и Турцию в отправке беспилотников в Азербайджан под видом гуманитарного груза

В Азербайджан отправили партию боевых беспилотников под видом гуманитарного груза из Израиля и Турции. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

«Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза», — написал на своей странице в Facebook представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее Азербайджан сообщил, что при обстреле города Гянджи ракета попала в многоквартирный дом. В результате погибли как минимум семь человек, еще 33 пострадали. При этом представители Армении опровергают сообщение об обстреле азербайджанского города Гянджи. Пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян сказала, что это «дезинформация».

Между Арменией и Азербайджаном сейчас официально установлено временное перемирие, в течение которого стороны должны обменяться пленными и телами погибших. Однако уже через пару минут после вступления договора в силу обе страны продолжили обстрелы. Причем и Армения, и Азербайджан обвинили в нарушении перемирия противника.