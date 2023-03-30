Мир 30 марта 2023, 10:29 Армения обвинила Азербайджан в пропагандистской лжи ради новой эскалации Пашинян: Азербайджан распространяет пропагандистскую ложь против Армении Аппарат президента Республики Армения

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Власти Азербайджана занимаются подготовкой к эскалации и с этой целью распространяют ложную информацию против Армении. С таким заявлением выступил на заседании правительства республики премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«Информация о военных перевозках из Армении в Нагорный Карабах — пропагандистская ложь», — подчеркнул он.

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По словам главы армянского кабмина, цель азербайджанской стороны — создать легитимные условия для очередной агрессии.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС страны взяли под контроль несколько высот и территорий в Лачинском районе на границе с Арменией.

В ведомстве пояснили, что это связано с вводом в эксплуатацию новой дороги, связывающей Карабах с Арменией.

Пашинян ранее отмечал, что гарантом безопасности Карабаха является Россия. Он также указывал на то, что в ближайшее время не планирует встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.