Мир 11 мая 2023, 10:48 Армения обвинила Азербайджан в попытке сорвать переговоры Пашиняна и Алиева Пашинян: действия ВС Азербайджана направлены на срыв переговоров в Брюсселе и Кишиневе РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в попытке сорвать его переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, назначенные на 15 мая и 1 июня. Армянский премьер заявил об этом на заседании правительства, его слова привел ТАСС.

Пашинян отметил, что действия азербайджанских ВС носят провокационный характер. Их цель — свести на нет прогресс в отношениях двух государств, зафиксированный в США 1–4 мая, подчеркнул премьер-министр Армении.

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«А также подорвать предстоящие переговоры в Брюсселе и Кишиневе», — указал глава армянского правительства.

Утром 11 мая Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана начали обстреливать позиции армянских военнослужащих в районе приграничного села Сотк. По данным армянского ведомства, четыре человека получили ранения. В министерстве также отметили, что ситуация в районе обстрела стабилизировалась, но остается напряженной.