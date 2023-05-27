27 мая 2023, 14:03
Армения обвинила Азербайджан в похищении двух военных
Минобороны Армении заявило о похищении двух военных азербайджанцами
Двое военнослужащих армии Армении оказались похищены азербайджанской стороной. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.
«Вечером 26 мая на межпозиционной дороге обнаружили загруженный водой и продуктами автомобиль тылового обеспечения Армении, перевозивший провиант для опорных пунктов», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны страны уточнили, что машину использовали два военнослужащих. Ведомство уже приступило к выяснению обстоятельств их похищения азербайджанской стороной.
Министерство подчеркнуло, что ряд СМИ Азербайджана распространили фейковую информацию о якобы проникновении двух военнослужащих на чужую территорию, в связи с чем их задержали.
«В брошенном автомобиле обнаружили оружие солдат. Это говорит о том, что даже если военнослужащие не сумели сориентироваться в местности после выхода из машины, то не имели диверсионных задач», — указали в ведомстве.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили о задержании на государственной границе двух армянских военнослужащих.
Военные
Конфликт Азербайджана и Армении
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