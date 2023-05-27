Мир 27 мая 2023, 14:03 Армения обвинила Азербайджан в похищении двух военных Минобороны Армении заявило о похищении двух военных азербайджанцами Аппарат Президента Республики Армения

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Двое военнослужащих армии Армении оказались похищены азербайджанской стороной. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

«Вечером 26 мая на межпозиционной дороге обнаружили загруженный водой и продуктами автомобиль тылового обеспечения Армении, перевозивший провиант для опорных пунктов», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны страны уточнили, что машину использовали два военнослужащих. Ведомство уже приступило к выяснению обстоятельств их похищения азербайджанской стороной.

Министерство подчеркнуло, что ряд СМИ Азербайджана распространили фейковую информацию о якобы проникновении двух военнослужащих на чужую территорию, в связи с чем их задержали.

«В брошенном автомобиле обнаружили оружие солдат. Это говорит о том, что даже если военнослужащие не сумели сориентироваться в местности после выхода из машины, то не имели диверсионных задач», — указали в ведомстве.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о задержании на государственной границе двух армянских военнослужащих.