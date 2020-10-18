Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

«Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45», — цитирует агентство сообщение Степанян, которое она опубликовала в своем Telegram-канале. Комментария Баку на данный момент нет.

Накануне Армения и Азербайджан договорились об очередном перемирии в Нагорном Карабахе. Оно началось в полночь 18 октября по местному времени, уточнило Ura.ru. В сообщениях обеих сторон указывалось, что Ереван и Баку согласовали перемирие, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. На линии соприкосновения началась война между Арменией и Азербайджаном. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает. Также у Баку и Еревана принципиально разные позиции по урегулированию конфликта.