Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелой огнеметной системы. Как она работает?

Официальный Ереван обвинил военных Азербайджана в использовании тяжелой огнеметной системы (ТОС) в ходе боев в Нагорном Карабахе. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «360», что ТОС стреляет на небольшое расстояние, но при этом поражает большую площадь, чем системы залпового огня.

«Данная система обычно применяется в наступательных порядках для взлома обороны вероятного противника. За счет того, что в нее входят снаряды повышенной огневой мощности. Уровень разрушения у нее в 2,5 раза больше, чем у „Града“», — рассказал эксперт.

Алексей Леонков пояснил, что ТОС стреляет на расстояние порядка восьми — 15 километров фугасно-осколочными снарядами, которые на наносят, как огневые, так и осколочные поражения.

«То есть они могут поражать как живую силу вероятного противника, так и его бронетехнику», — уточнил он.

Эксперт рассказал, что ТОС успешно применяли против террористических группировок в Сирии. Через некоторое время, когда члены радикальных группировок узнавали, что тяжелые огнеметные системы снова вышли на позиции, то в испуге они покидали места возможного поражения.

Об использовании Азербайджаном в Нагорном Карабахе тяжелой огнеметной системы написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она уточнила, что применение этого типа оружия использовалось утром в понедельник, 28 сентября. «У армянской стороны от применения ТОС потерь нет», — говорится в сообщении.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана начались в минувшее воскресенье, 27 сентября. Военные действия продолжаются до сих пор. Обе страны объявили военное положение. Участники обвинили в нарушении перемирия друг друга. По версии Баку, вооруженные силы Армении обстреляли территорию из артиллерии и минометов. Ереван заявил, что инициатором конфликта стал Азербайджан, который обстрелял из установок «Град» приграничные районы Нагорного Карабаха и его столицу Степанакерт.

Азербайджан заявил, что в ходе боев убиты более 500 армянских солдат и уничтожены более 22 единиц военной техники. Минобороны Армении опровергло эти заявления и оценило потери противника в 200 военнослужащих и 50 единиц военной техники.