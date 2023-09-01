Мир 01 сентября 2023, 15:52 Армения обвинила Азербайджан в гибели четырех военнослужащих Минобороны Армении: 4 военных погибли при обстреле со стороны Азербайджана Аппарат Президента Республики Армения

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Четверо армянских военных погибли и один пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.

«В результате азербайджанской провокации с армянской стороны четверо погибших и один раненый», — указали в ведомстве.

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Министерство пообещало опубликовать данные погибших военнослужащих и информацию о состоянии пострадавшего позднее. Сначала о случившемся в надлежащем порядке сообщат семьям, пояснили в Минобороны Армении.

В середине августа армянская сторона обвинила ВС Азербайджана в обстреле миссии из Евросоюза в районе села Верин Шоржа. По данным Минобороны Армении, азербайджанцы открыли огонь в сторону наблюдателей из ЕС.

Сама миссия не подтвердила информацию об обстреле. Сообщение армянского Министерства обороны опровергла и азербайджанская сторона, назвав эти сведения не соответствующими действительности.