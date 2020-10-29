Армения обвинила Азербайджан в ударах по городу Мартакерт на севере Карабаха

«Противник применил военную авиацию, разбомбив город Мартакерт. Есть разрушения, среди мирных жителей пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что Армения уничтожила в Нагорном Карабахе турецкий беспилотник «Байрактар». Ереван утверждает, что противник понес большие потери.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой 27 сентября. В Нагорном Карабахе начались военные действия. Армения заявила о том, что на стороне Азербайджана воюет Турция. Баку эти сообщения опровергает. Несколько раз стороны договаривались о прекращении огня, но почти сразу нарушали соглашения.

Недавно состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе попытаться урегулировать конфликт в Карабахе. Турецкий лидер уверил, что Анкара в решении карабахского вопроса действует искренне.