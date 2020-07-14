Армения обстреляла мирное село в Азербайджане

Военные Армении обстреляли из крупного оружия и артиллерии азербайджанское село в Товузском районе. В Минобороны страны подчеркнули, что потерь среди мирных жителей нет.

Обстрелу подверглось село Дондар Гушчу, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы военного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок село Дондар Гушчу. <…> Жители не пострадали», — подчеркнул представитель Минобороны страны.

В армянском министерстве ранее заявили, что ситуация на границе с Азербайджаном складывается относительно спокойная.

Вооруженное столкновение между военными двух государств произошло в минувшее воскресенье в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные собирались захватить армянский опорный пункт, воспользовавшись поддержкой артиллерии. В Баку настаивали, что Армения обстреляла их позиции. Выстрелы не прекратились и в понедельник.