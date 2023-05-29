Мир 29 мая 2023, 13:09 Армения обратилась в ЕСПЧ из-за похищения своих военных Армения обратилась в ЕСПЧ из-за похищения своих военных ВС Азербайджана Аппарат Президента Республики Армения

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Армянские власти направили обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за похищения двух военных Вооруженными силами Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян в беседе с ТАСС.

«Мы обратились для обеспечения промежуточной меры и обеспечения их права на жизнь. Азербайджан должен представить суду условия их содержания, медицинские и другие документы. Когда суд направит этот запрос в Азербайджан, тогда он назначит срок для ответа», — сказала Самвелян.

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Ранее о похищении двух военных заявило Минобороны Армении. Ведомство сообщило, что на межпозиционной дороге 26 мая нашли загруженную водой и продуктами машину тылового обеспечения страны. Этот автомобиль использовали двое военных, на месте их не оказалось.

Министерство заявило, что некоторые азербайджанские СМИ распространили ложную информацию о якобы проникновении двух солдат на чужую территорию и их задержании.