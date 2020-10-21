Армения объявила о сбитом самолете Азербайджана в Карабахе

«Сегодня, в 08:30, силы ПВО Нагорного Карабаха на южном направлении сбили самолет ВС Азербайджана. Обстановка продолжает оставаться стабильно напряженной», — написала Степанян в Facebook.

При этом тип сбитого лайнера не уточняется. Однако в Минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения. Об этом написало РИА «Новости».

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. И Армения, и Азербайджан считают эту территорию своей. Ереван заявил, что на стороне Баку выступает Анкара. Якобы Турция прислала в Карабах сирийских наемников. Азербайджанские власти эту информацию опровергают.

Мировая общественность призвала стороны прекратить огонь. Об этом в начале октября договорились главы МИД двух стран на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он считает, что в регион нужно ввести миротворцев. Однако соглашения были нарушены. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.