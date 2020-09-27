Армения объявила мобилизацию военнослужащих запаса

Власти Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Такое решение они приняли в рамках военного положения, которое ввели в стране 27 сентября.

Об этом сказано в решении правительства, которое опубликовали на сайте кабинета министров Армении.

«В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС. <…> Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — сказано в тексте решения.

В стране запретили организацию забастовок и собраний. Всю информацию, которая относится к сведениям о боевых действиях в военной сфере, можно распространять исключительно со ссылкой на неофициальные источники. Всю деятельность организаций и органов территориального самоуправления перевели в режим военного положения.

Ранее правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Издание Ura.ru напомнило, что такое решение власти страны приняли из-за событий в Карабахе.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении атаковали территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Они обстреляли населенные пункты, в результате несколько человек, в том числе мирные жители, погибли.

В Министерстве обороны Армении сообщили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия Баку спланированной агрессией. Его слова процитировало издание «Дни.ру».