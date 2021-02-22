Армения объяснила заинтересованность в расширении российской военной базы в Гюмри

Армения всегда была заинтересована в том, чтобы расширить и нарастить потенциал 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом рассказал РИА «Новости» министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Он отметил, что вопрос расширения и усиления военной базы России в Гюмри всегда стоял на повестке дня.

«Армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск Вооруженных сил Армении и России. И, стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — объяснил Арутюнян.

Он подчеркнул, что Министерство обороны России учло военно-политические реалии, которые существуют в регионе, а также сделало «правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». Арутюнян выразил уверенность, что этот процесс будет долгосрочным.

Российская военная база расположена в Гюмри Ширакской области Армении с 1995 года по договору. Изначально он был заключен на 25 лет, однако в 2010 году документ изменили. В результате срок пребывания российской базы на армянской территории продлили до 49 лет — до 2044 года.