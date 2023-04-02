Мир 02 апреля 2023, 01:06 Армения объяснила необходимость ратифицировать договор о МУС Вице-спикер Аршакян: Римский статус не нанесет вред отношениям России и Армении РИА «Новости»

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Ереван намерен сделать так, чтобы ратификация им Римского статута Международного уголовного суда (МУС), не обернулась ущербом стратегическим отношениям с Россией. Об этом вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил в интервью агентству «Арменпресс».

«Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы добьемся обеспечения дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, который не нанесет ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — сказал он.

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По его словам, у армянских властей нет намерений проводить арест президента России Владимира Путина в соответствии с ордером МУС, если он приедет в республику.

Ранее армянский парламент ратифицировал Римский статус, который признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Таким образом, силовые структуры Армении обязаны задержать на своей территории людей, на арест которых выдали ордера.

В МИД РФ прокомментировали планы Армении по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда. Источник ТАСС назвал их неприемлемыми, отметив, что они могут повлиять на отношения с Россией.