Армения не станет вводить миротворцев в Карабах

Власти Армении не рассматривают вопрос о вводе миротворцев на территорию Нагорного Карабаха, где идут боевые действия с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В нашей повестке такого вопроса нет», — ответил Пашинян на вопрос «Интерфакса» о возможности ввода международных миротворческих сил в Карабах.

Кроме того, армянский премьер отметил, что не обсуждал тему военного вмешательства России в конфликт с президентом Владимиром Путиным. По его словам, Ереван хочет построить с Москвой качественно новые отношения.

Сейчас власти Армении рассматривают возможность заключения договора с Нагорным Карабахом. Документ будет касаться стратегического сотрудничества и соглашения в сфере безопасности.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября развернули военные действия в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта и провокациях. Россия призвала прекратить огонь, при этом Турция открыто заявила о поддержке азербайджанских военных. Несмотря на все призывы, активная перестрелка продолжается на линии соприкосновения.