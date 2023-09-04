04 сентября 2023, 18:37
Армения не получала официального приглашения о вступлении в НАТО
Замглавы МИД Армении Костанян: страну не приглашали в НАТО
Армения не получала предложения о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, сообщил ТАСС.
По его словам, Ереван сотрудничает с НАТО не первый год, и Армения готова продолжить этот процесс. Однако он подчеркнул, что страну не приглашали вступить в Североатлантический альянс.
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«Армения сотрудничает с НАТО в различных форматах. У нас есть готовность продолжить этот процесс. Но Армения не получала приглашения о вступлении в альянс», — подчеркнул Костанян.
Замминистра высказался и о взаимоотношениях Армении с Россией в сфере безопасности. Он отметил, что дипломаты двух государств ведут искренние и открытые переговоры.
Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. Он также обратился к президенту США Джо Байдену «защитить» Армению.
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