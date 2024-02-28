Мир 28 февраля 2024, 15:46 Армения не обращалась к России по поводу вывода пограничников из аэропорта МИД: обращений о выводе пограничников России из аэропорта Еревана не было РИА «Новости»

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Армения не направляла России обращений по поводу вывода пограничников из аэропорта Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Таким образом в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призывы спикера армянского парламента Алена Симоняна.

По мнению дипломата, это очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана.

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«Правда, непонятно, в какой мере спикер национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений», — добавила Захарова.

Накануне Симонян назвал «правильным» вывод российских пограничников из аэропорта. По его словам, Армения могла бы самостоятельно защитить свои границы.

Парламентарий сделал это заявление после решения премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании участия страны в ОДКБ из-за «нарушений» договора.