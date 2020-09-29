Армения не исключила военно-политический союз с Нагорным Карабахом

«В сложившейся ситуации активно обсуждаются наши возможные шаги, в частности заключение с Арцахом (непризнанной Нагорно-Карабахская Республикой — прим. ред.) военно-политического союза», — заявила Макунц.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку начали боевые действия на линии соприкосновения. Стороны обвинили друг друга в военной агрессии и сообщили о жертвах среди мирного населения.

Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее заявил, что Анкара открыто поддержала Баку и начала переброску своих боевиков из Сирии в Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией азербайджанской территории.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев во время беседы с «360» заявил, что эта война не закончится без дипломатических переговоров с участием России.