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    19 октября 2020, 08:56

    Армения назвала условия признания независимости Карабаха

    Ксения Басырова

    Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан не согласится на переговоры. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
    Армения назвала условия признания независимости Карабаха

    «Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще», — рассказал Саркисян в интервью «Коммерсанту».

    Он также отметил роль России в процессе урегулирования карабахского конфликта. По мнению Саркисяна, именно российские дипломаты помогли сохранять мир в этом регионе в течение 26 лет. Президент Армении добавил, что считает очень важным документ о перемирии между странами, который был подписан при содействии России, несмотря на нарушение его положений сразу после вступления в силу. Он поблагодарил Сергея Лаврова и Владимира Путина за содействие.

    При этом эксперты уверены, что перемирие в регионе обязательно наступит. Этому снова поможет Россия. Политолог Владимир Шаповалов уверен, что военные действия не прекращаются в том числе из-за вмешательства Турции.