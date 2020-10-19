Армения назвала условия признания независимости Карабаха

Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан не согласится на переговоры. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще», — рассказал Саркисян в интервью «Коммерсанту».

Он также отметил роль России в процессе урегулирования карабахского конфликта. По мнению Саркисяна, именно российские дипломаты помогли сохранять мир в этом регионе в течение 26 лет. Президент Армении добавил, что считает очень важным документ о перемирии между странами, который был подписан при содействии России, несмотря на нарушение его положений сразу после вступления в силу. Он поблагодарил Сергея Лаврова и Владимира Путина за содействие.

При этом эксперты уверены, что перемирие в регионе обязательно наступит. Этому снова поможет Россия. Политолог Владимир Шаповалов уверен, что военные действия не прекращаются в том числе из-за вмешательства Турции.