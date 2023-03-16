Мир 16 марта 2023, 10:43 Армения назвала уровень чистой релокации россиян за 2022 год Министр экономики Армении: в страну в 2022 году переехали более 100 тысяч россиян РИА «Новости»

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Свыше 100 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году, заявил «Ведомостям» министр экономики страны Ваган Керобян. Он подчеркнул, что говорит именно о чистой релокации, то есть все эти люди остались на постоянное проживание в республике.

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан», — сказал Керобян.

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По данным министра, россияне в среднем открывают в Армении по 500 бизнесов ежегодно. В минувшем году в стране зарегистрировали 2,5 тысячи юридических лиц с российскими участниками, а также четыре тысячи ИП. Он отметил, что в ряде компании штат достигает 600–700 человек.

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Керобян подчеркнул, что переезд россиян обеспечил серьезный рост экономики Армении. Если говорить в процентном соотношении, то из общего прироста в 12,6% свыше трех процентных пунктов создала именно релокация.

Также он обратил внимание, что Россия и Армения пользуются национальными валютами, полностью отказавшись от расчетов в евро и долларах. По его оценке, у драма меньше волатильность, поэтому он более предпочтителен, чем рубль. Плюс за прошлый год драм укрепился к доллару почти на 20%, заметил Керобян.