Армения может получить от США до $25 млн на развитие экономики | 360°

25 октября 2022, 13:27
Армения может получить от США до $25 млн на развитие экономики
Армения может получить от Агентства США по международному развитию (USAID) до 25 миллионов долларов на поддержку и развитие экономики. Об этом написал RT со ссылкой на данные организации.
В настоящий момент агентство разыскивает специалистов, которые смогут начать реализовывать данный проект.
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«Проект USAID „Экономическая основа для устойчивой Армении“ укрепит экономическую безопасность Армении, а также ее способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — говорится в сообщении.
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Специалистам необходимо будет сотрудничать с Министерством экономики и Министерством высокотехнологической промышленности Армении, а также с представителями частного сектора. Проект рассчитан на пять лет.
США
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