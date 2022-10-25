Армения может получить от США до $25 млн на развитие экономики | 360°

Мир 25 октября 2022, 13:27 Армения может получить от США до $25 млн на развитие экономики

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Армения может получить от Агентства США по международному развитию (USAID) до 25 миллионов долларов на поддержку и развитие экономики. Об этом написал RT со ссылкой на данные организации.

В настоящий момент агентство разыскивает специалистов, которые смогут начать реализовывать данный проект.

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«Проект USAID „Экономическая основа для устойчивой Армении“ укрепит экономическую безопасность Армении, а также ее способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — говорится в сообщении.

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Специалистам необходимо будет сотрудничать с Министерством экономики и Министерством высокотехнологической промышленности Армении, а также с представителями частного сектора. Проект рассчитан на пять лет.