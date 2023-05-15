Мир 15 мая 2023, 21:35 Армения испугалась западных санкций из-за сотрудничества с Россией Премьер Армении Пашинян: Ереван опасается западных санкций из-за сотрудничества с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Армения опасается, что подвергнется западным санкциям из-за сотрудничества с Россией. Об этом в интервью чешскому журналу Respekt заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что Ереван с радостью идет навстречу российскому спросу, где есть такая возможность. Однако санкции для Армении являются красной чертой.

Реклама

«И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что из-за событий на Украине логистические цепочки грузоперевозок перестали функционировать. Многие товары поступают в Россию не напрямую, как раньше, а через третьи страны. Пашинян заявил, что Армения имеет тесные экономические связи с Россией, но стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров.

Никол Пашинян в числе других лидеров стран СНГ присутствовал на параде Победы в Москве. Позже армянский премьер остался на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.