Мир 06 сентября 2023, 09:42 Армения и США проведут совместные военные учения Минобороны Армении анонсировало совместные военные учения с США Министерство обороны Республики Армения

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Армения и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения EAGLE PARTNER 2023, сообщило армянское Минобороны. Они состоятся «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях» с 11 по 20 сентября на территории Армении.

Целями учений назвали повышение уровня оперативной совместимости соединений — участников миссий, обмен опытом управления и тактической связи и повышение готовности подразделения Армении к оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО. Площадками, в частности, станут учебный центр «Зар» миротворческой бригады и учебный центр N армянского министерства обороны.

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Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом официального приглашения страна не получала, хотя не первый год сотрудничает с НАТО в разных форматах и готова продолжать развивать партнерство.