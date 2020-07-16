Армения и Азербайджан заявили о возобновлении обстрелов. Видео
«Ночью, в 03:40 (02:40 по мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения», — написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян. Она также опубликовала видео обстрела.
Столкновения продолжаются и сейчас. Начались они с нападения на села Айгепар и Мовсес. Как уточнила Степанян, азербайджанская сторона использовала гаубицу Д-30.
О возобновлении боевых действий сообщил и Баку. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреливают села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, используя минометы и крупнокалиберное оружие, передают РИА «Новости». Пострадавших среди гражданских нет.
Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 12 июля. Уже есть погибшие с обеих сторон. Страны перекладывают друг на друга ответственность за обстрел поселений на границе.