Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению | 360°

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Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению

Глава Евросовета Мишель: Армения и Азербайджан продолжат работу по мирному договору

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Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению. Такое заявление сделала глава Евросовета Шарль Мишель.

О договоре по активизации мирного оглашения между Баку и Ереваном Мишель сообщил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.

Как отметило РИА «Новости», встреча состоялась в Брюсселе.

«Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана», — сказано в письменном заявлении главы Евросовета.

Главам МИД, как отметил RT, поручили провести встречу для работы над проектом документа. Она должна состояться в течение месяца.

Конфликт Азербайджана и Армении

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